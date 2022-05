Exxon mobil corp : Vente d'actifs gaziers au Texas pour 750 M$

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a signé un accord avec des filiales de BKV Corporation pour la vente d'actifs gaziers exploités et non exploités de Barnett Shale au Texas pour 750 millions de dollars, avec des paiements supplémentaires dépendant des prix futurs du gaz naturel.



'Nous nous efforçons d'offrir les rendements les plus compétitifs à nos actionnaires en développant des opportunités avec le coût d'approvisionnement le plus bas et en renforçant davantage notre position de leader de l'industrie en amont', a déclaré Liam Mallon, président d'ExxonMobil Upstream Company.



ExxonMobil a retiré de son plan de développement en 2020 les actifs gaziers de Barnett Shale exploités par ses filiales XTO Energy et Barnett Gathering.



La clôture de la vente est prévue pour le deuxième trimestre de 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel