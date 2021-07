Exxon mobil corp : Retour aux bénéfices, dépenses sous contrôle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Exxon Mobil a annoncé vendredi avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre à la faveur d'une reprise de la demande pour les produits gaziers et pétroliers.



Le bénéfice du géant américain de l'énergie est ressorti à 4,7 milliards de dollars, ou 1,10 dollar par action, contre une perte de 1,1 milliard un an plus tôt.



Les analystes attendaient 97 cents par action en moyenne.



Le groupe texan souligne que ses dépenses d'investissement et d'exploration ont atteint 3,8 milliards de dollars sur le trimestre, ce qui porte à 6,9 milliards leur total sur la première partie de l'année.



Ce montant est conforme à l'objectif d'un ralentissement des investissements au premier semestre, explique Exxon, qui dit néanmoins prévoir une accélération de ses dépenses sur la seconde moitié de l'année.



Ses efforts se concentreront surtout sur les projets au Guyana, au Brésil, dans le Bassin Permien (Texas) et dans la chimie.



Sur l'ensemble de l'année, ses dépenses devraient malgré tout ressortir dans le bas de la fourchette allant de 16 à 19 milliards de dollars que le groupe s'était initialement donné.



L'action progressait de 0,8% dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.



