Exxon mobil corp : Plans d'investissements à horizon 2027

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique ExxonMobil indique avoir finalisé un plan portant sur 15 milliards de dollars de dépenses dans des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours des six prochaines années.



Il prévoit aussi de maintenir des investissements de l'ordre de 20 à 25 milliards par an jusqu'en 2027, 'avec une flexibilité pour s'adapter aux conditions défavorables du marché ou aux changements de politique et de technologie pour les projets à faibles émissions'.



Se disant en bonne voie de respecter avec quatre ans d'avance ses plans de réduction des émissions de GES fixés à horizon 2025, ExxonMobil affirme avoir élaboré des plans plus offensifs pour d'autres réductions des Scope 1 et Scope 2 jusqu'en 2030.



