Exxon mobil corp : Nouvelle directrice financière

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce qu'Andrew Swiger, son directeur financier depuis 2013, a fait part de son intention de prendre sa retraite de ses fonctions de senior vice president à compter du 1er septembre, après plus de 43 ans de carrière au sein du groupe énergétique.



Le conseil d'administration a élu Kathryn Mikells, ancienne cadre-dirigeante de Diageo, United Airlines et Xerox, au poste de senior vice president et directrice financière, à compter du 9 août. Elle était directrice financière de Diageo depuis 2015.



