Exxon mobil corp : Credit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse a relevé mardi son opinion sur ExxonMobil, portée de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 115 à 125 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier rappelle que le géant américain de l'énergie s'est borné à continuer à investir dans des projets pétroliers et gaziers, partant du principe que la demande d'hydrocarbures allait augmenter, et non se contracter.



Avec le conflit russo-ukrainien, qui a entraîné une pénurie de brut et de gaz naturel, Credit Suisse estime que cette stratégie 'différenciée' est de nature à porter ses fruits en générant d'excellents rendements pour les actionnaires.



