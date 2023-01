Exxon mobil corp : Cession des activités d'aval en Thaïlande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé mercredi soir avoir trouvé un accord en vue de céder sa participation de 65,99% au capital d'Esso Thailand au groupe énergétique thaïlandais Bangchak.



Le périmètre d'Esso Thailand inclut une raffinerie basée à Sriracha, plusieurs centres de distribution ainsi que le réseau de stations-service sous marque Esso.



Dans un communiqué, ExxonMobil précise que ses activités dans l'amont ne sont pas concernées par l'opération, ce qui signifie qu'il continuera d'exploiter sa filiale locale ExxonMobil Exploration and Production Khorat Inc. ainsi que son siège social de Bangkok, qui emploie environ 2000 personnes.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.