Eutelsat communic. : Accord pluriannuel avec Liquid en Afrique

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce avoir signé avec Liquid Intelligent Technologies, entreprise du groupe panafricain Cassava Technologies, un accord pluriannuel portant sur la capacité multifaisceaux du satellite Eutelsat Konnect.



Liquid s'appuiera sur les ressources disponibles à bord du satellite pour répondre aux besoins de connectivité des PME et des bureaux à domicile en Ouganda, au Sud-Soudan et dans les régions orientales de la République démocratique du Congo.



Partenaire de longue date d'Eutelsat, puisqu'il exploite les ressources en bande Ku du satellite Eutelsat 7B, Liquid hébergera également la première station au sol d'Eutelsat Konnect en Afrique subsaharienne, située à Krugersdorp en Afrique du Sud.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel