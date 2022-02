Eutelsat communic. : En panne de croissance, Eutelsat chute lourdement en Bourse

(BFM Bourse) - L'opérateur français de satellites ajuste à la baisse son objectif de revenus pour l'exercice 2021-2022 après un premier semestre marqué par une "disponibilité retardée des capacités incrémentales", notamment des répéteurs (ou amplificateurs). Eutelsat ne prévoit en outre pas de retour à la croissance avant 2023-2024. Le titre chute lourdement.

La révision à la baisse des perspectives pour l'exercice en cours et le suivant pèse sur le cours d'Eutelsat ce jeudi matin. Le titre lâche en effet 5,3% à 10,77 euros vers 11h40, parmi les replis les plus prononcés des valeurs éligibles au SRD.

En cause, un premier semestre (clos le 31 décembre) contrarié par la disponibilité retardée de certains actifs, repoussant l'entrée en service de plusieurs satellites et contraignant l'opérateur tricolore -en concurrence avec les luxembourgeois SES et Intelsat- à ajuster à la baisse ses ambitions.

Entre juillet et décembre, le chiffre d'affaires des activités opérationnelles du groupe est en baisse de 4,2% sur une base comparable, à 563,5 millions d'euros. L'Ebitda recule pour sa part de 10% à 435,7 millions d'euros, traduisant une marge d'Ebidta de 76,1% (contre 77,0% un an plus tôt). Le cash-flow libre ajusté ressort pour sa part 203,4 millions, en recul de 23,5% par rapport au premier semestre 2020-2021. "La performance du premier semestre a été satisfaisante sur le plan financier, avec une forte génération de flux de trésorerie et une rentabilité qui demeure parmi les plus élevées de notre secteur malgré la baisse du chiffre d’affaires, témoignant de notre modèle d’affaires robuste et de notre discipline financière rigoureuse. " commente la directrice générale du groupe Eva Berneke, qui a pris ses fonctions le 1er janvier.

Renouer avec la croissance à partir de 2023

"Bien que nous ayons mécaniquement ajusté à la baisse nos attentes à moyen terme en termes de chiffre d’affaires compte tenu de la disponibilité retardée de la capacité incrémentale, je suis convaincue que nous disposons des éléments nécessaires pour renouer avec la croissance à partir de l’exercice 2023-24 et continuer à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires" tente-t-elle de rassurer.

Car Eutelsat Communications s'attend en effet désormais à ce que son chiffre d'affaires sur l'exercice en cours s'inscrive "dans la moitié inférieure de la fourchette d’objectifs compris entre 1,11 et 1,15 milliard d'euros" précédemment annoncée. Une légère révision à la baisse notamment imputée à la situation géopolitique au Moyen-Orient, qui a "eu un effet négatif sur les activités de services aux gouvernements", ainsi qu'au retard pris par la revente de capacité disponible à la position orbitale 7/8° Ouest, couvrant le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Les retards de l’entrée en service des satellites Konnect VHTS et Eutelsat 10B ont par ailleurs "un effet mécanique sur nos attentes pour les années suivantes" indique le groupe, qui prévient que "le retour à la croissance du chiffre d’affaire sur l’exercice 2022-2023 n’est désormais plus un objectif réalisable". Ce retour à la croissance est donc maintenant attendu pour l'exercice 2023-2024, "grâce à la disponibilité des ressources incrémentales".

Retards de fabrication

Bien que toujours attendue au cours du premier semestre 2023, l'entrée en service du satellite Eutelsat 10B (destiné à offrir des services de connectivité dans les avions et sur les bateaux) est notamment retardée en raison de "retards de fabrication et de leur effet domino, y compris les difficultés d’appariement des satellites, lié à la reprogrammation des lancements" dans le contexte de crise sanitaire. Quant à Konnect VHTS, le "satellite de télécommunications le plus puissant jamais réalisé en Europe" selon son constructeur Thales Alenia Space, l'entrée en service est reportée du premier au second semestre de l'année civile 2023. D’une masse de 6,3 tonnes (pour plus de 8 mètres de haut) et doté d’une capacité de 500 gigabits par seconde, ce système satellitaire dédié au très haut débit embarquera à son bord le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite.

Ces entrées en service permettront à Eutelsat de mettre à disposition les fameuses "capacités incrémentales", ou additionnelles. Celles-ci concernent également des engagements de capacités supplémentaires sur plusieurs satellites de la flotte, dont 48 répéteurs -dispositif combinant un récepteur et un émetteur et permettant d'amplifier un signal- pour Eutelsat 70B.

Le groupe rappelle enfin avoir réussi le lancement, le 30 juillet dernier, d'Eutelsat Quantum, un satellite de télécommunications européen développé dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l'Agence spatiale européenne, Eutelsat et Airbus Defence and Space, entré en service en novembre. Celui-ci apporte selon l'opérateur "une flexibilité sans précédent pour répondre au besoin des marchés gouvernementaux et de la mobilité", et souligne que "quatre faisceaux sur huit sont à un stade avancé de commercialisation après quelques mois d’opérations".

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse