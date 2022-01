Europlasma : Europlasma double les ambitions de son site de Morcenx et rebondit après un nouveau plancher

(BFM Bourse) - L'ampleur du premier contrat de transformation de déchets industriels en combustible a été revue en forte hausse, après le succès de la première campagne menée par le groupe sur son site de Morcenx. Europlasma espère désormais pouvoir y traiter jusqu'à 100.000 tonnes par an.

Le spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets dangereux Europlasma, dont le cours subit une baisse tendancielle sous l'effet de l'émission d'instruments dilutifs du capital, connaît vendredi un nouveau regain d'intérêt en Bourse à l'annonce du doublement du volume d'activité lié au premier contrat remporté par le groupe depuis son recentrage. Vers 10h45, l'action bondissait de 14,87% à 0,132 euro, après avoir inscrit un nouveau plancher historique de près de 11 centimes il y a quelques jours. Les volumes échangés sur le titre se montent à un niveau inédit depuis septembre dernier.

Europlasma a annoncé avoir signé un avenant au contrat signé en mars 2021 par sa filiale CHOPEX avec une "référence de l’industrie de la valorisation du déchet"). A l'origine, le contrat visait la réception sur cinq ans de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets d’activité économique (DAE, nouveau terme pour ce qu'on appelait jusqu'ici les Déchets Industriels Banals) et leur transformation en Combustibles Solides de Récupération (CSR, qui peuvent ensuite être utilisés pour alimenter des installations telles que cimenteries, hauts fourneaux ou chaufferies), pour un chiffre d’affaires minimum estimé à 4,5 millions d'euros.

L'avenant au contrat initial, signé après le succès d'une première campagne de transformation en CSR débutée au printemps 2021, double quasiment la production annuelle de CSR. Europlasma et son partenaire (dont l'identité reste confidentielle) ont en outre convenu d'une hausse du prix de la tonne de CSR produite compte tenu notamment de la hausse du prix de l'énergie.

Enfin, les deux partenaires se sont également accordés sur l’extension des compétences déléguées à Europlasma, notamment en matière de logistique de DAE tiers. En conséquence, le chiffre d’affaires généré par ce contrat est désormais estimé à 9 millions d'euros au minimum.

Tandis que les équipes du groupe ont progressivement augmenté la capacité de traitement quotidienne, et vu les discussions engagées avec ses partenaires industriels, CHOPEX a par ailleurs demandé aux autorités compétentes d'autoriser le site à traiter jusqu'à 100.000 tonnes annuelles à comparer à une capacité actuelle de 55.000 tonnes par an.

"C’est un nouveau succès pour Europlasma. Rappelons-nous qu’au moment de la reprise l’usine était à l’arrêt et que cette nouvelle activité de préparation de CSR a été lancée il y a tout juste un an. Nous avions ensuite annoncé en mars 2020 [sic, 2021 en fait] la signature de notre premier contrat et notre ambition de doubler le volume d’activité dans les prochains mois. C’est à présent chose faite !", s'est félicité Jérôme Garnache-Creuillot, le nouveau PDG d’Europlasma.

"Nous faisons chaque jour la preuve de notre engagement en faveur de la préservation de l'environnement en offrant aujourd’hui de multiples solutions pour réduire l’empreinte écologique de l’activité humaine. Cela nous positionne déjà de facto comme un acteur majeur de la dépollution des déchets complexes. L'histoire ne fait que commencer cependant", a ajouté le dirigeant.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse