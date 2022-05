Europcar mobility : L'UE autorise l'acquisition par Green Mobility

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group salue la décision de la Commission européenne d'autoriser l'acquisition de la société par Green Mobility Holding dans le cadre de sa procédure de contrôle des concentrations.



Cette autorisation a été sollicitée par Green Mobility Holding SA, une société dédiée détenue par un consortium comprenant le constructeur automobile Volkswagen AG, le gestionnaire d'actifs Attestor Limited et le fournisseur de produits et services de mobilité Pon Holdings BV, dans le cadre de son offre publique d'achat en cours sur les actions d'Europcar Mobility Group.



Le rapprochement envisagé entre Europcar Mobility Group et Green Mobility Holding entre dans sa phase finale. La date de clôture de la période initiale de l'offre publique d'achat étant fixée par l'Autorité des marchés financiers au 10 juin 2022 (inclus).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.