Euronext : Le cours d'Euronext repart de l'avant après le lancement de son augmentation de capital

(BFM Bourse) - Les actionnaires présents au capital à la clôture de jeudi pourront négocier tout ou partie de leurs DPS à partir d'aujourd'hui, et souscrire à des actions nouvelles au prix préférentiel de 59,65 euros à partir de mardi.

Le projet de levée de fonds d'Euronext, destiné à financer le rachat de la Bourse de Milan, est désormais sur les rails. Les investisseurs détenant des actions à la date du 29 avril se sont vu attribuer les droits préférentiels de souscription (DPS) leur permettant le cas échéant de participer à l'opération en acquérant des titres au prix décoté de 59,65 euros. Alors que l'imminence de cette opération financière, synonyme de création de nouveaux titres et donc de dilution potentielle, pesait sur le parcours récent d'Euronext, l'action reprenait 4,15% (en tenant compte de la valeur théorique des DPS attribués aux actionnaires), à 81,60 euros vers 10h30. Non retraité du détachement, le cours facial affichait une baisse de 4,95%.

Comme le groupe l'avait annoncé le 9 octobre lors de la conclusion de l'accord du rachat de la Borsa Italiana au London Stock Exchange Group pour 4,3 milliards d'euros, l'opérateur boursier paneuropéen entend lever 2,4 milliards d’euros de fonds propres au total, par le biais d'une part d'un placement privé auprès de la Cassa Depositi e Prestiti, la caisse des dépôts italienne, et d’Intesa Sanpaolo pour 600 millions d'euros et d'autre part d’une augmentation de capital proposée à l'ensemble des actionnaires pour 1,8 milliard d'euros.

Par suite du placement privé, Cassa Depositi e Prestiti, au travers de sa filiale CDP Equity, détient désormais 7,31% du capital et Intesa Sanpaolo 1,31%. Ces deux institutions italiennes rejoignent le groupe d'actionnaires de référence d'Euronext aux côtés de la Caisse des dépôts française, Euroclear, la SFPI et ABN Amro, BNP Paribas quittant pour sa part ce groupe.

L'augmentation de capital qui débute vendredi permet à tous les actionnaires qui détenaient des titres à la clôture de la dernière séance d'acquérir des actions nouvelles de 59,65 euros. Il faut exercer 5 DPS pour pouvoir acquérir 2 actions à ce prix préférentiel (un DPS a été attribué pour chaque action détenue la veille). Il sera possible d'exercer les DPS entre le 4 mai et se terminera le 10 mai. En parallèle, les DPS sont cotés à partir de ce vendredi et jusqu'au 6 mai inclus. Pendant cette période, les actionnaires qui ne souhaitent pas participer à l'augmentation de capital pourront donc mettre en vente tout ou partie de leurs DPS, et ceux qui souhaitent y participer au-delà de leur quote-part en acheter (il est aussi possible de vendre une partie seulement de ses DPS, par exemple pour financer l'exercice des autres et faire ainsi une opération blanche).

Parmi les actionnaires de référence, ABN Amro, la Caisse des Dépôts et Consignations et Intesa Sanpaolo souscriront avec l'ensemble des DPS qu'ils ont reçu, Intesa Sanpaolo se réservant la possibilité de renforcer sa participation jusqu'à 1,5% en achetant des DPS supplémentaires.

BNP Paribas, qui ne fait donc plus partie du groupe d'actionnaires de référence, souscrira pour autant à proportion de sa participation actuelle au capital.

Euroclear et la Société Fédérale de Participations et d’Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPI-FPIM), comptent participer sans débours net, c'est-à-dire en finançant la souscription d'actions nouvelles en revendant suffisamment de DPS par ailleurs (ce qui diminuera mécaniquement leur taux de participation).

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse