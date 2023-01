Eurofins scient. : Plombé par plusieurs dégradations d'analystes, Eurofins cale en Bourse

(BFM Bourse) - Deutsche Bank et Jefferies ont abaissé leur opinion sur la valeur à la vente et à "surperformance", redoutant une année compliquée pour le groupe. Eurofins accuse la plus forte baisse du CAC 40.

Le diagnostic des analystes sur l’action Eurofins vire au rouge. Le groupe d’analyse des produits pharmaceutiques, alimentaires et de l’environnement évolue en nette baisse ce mercredi, avec un repli de 4% à 63,98 euros vers 11h. Il s’agit du recul le plus prononcé du CAC 40, indice qu’Eurofins avait rejoint en septembre 2021.

Le laboratoire d’analyse pâtit de plusieurs dégradations de bureaux d’études qui ont revu à la baisse leurs conseils sur la valeur.

Deutsche Bank a ainsi abaissé sa recommandation de "conserver" à "vendre" sur l’action, tout en ajustant son objectif de cours à 58 euros contre 80 euros auparavant. Pour la banque allemande, l’année 2023 s’annonce difficile pour Eurofins.

Baisse des revenus liés au Covid-19

La rentabilité des bénéfices tirés des diagnostics en France devrait être pénalisée par les baisses de tarifs imposées par l’Etat français à l’ensemble du secteur, prévient-elle.

Plus globalement, dans ses prévisions, l’établissement estime que le groupe devrait dégager des revenus liés au Covid-19 de 150 millions d’euros en 2023 contre environ 600 millions d’euros en 2022. Les autres activités dites "cœur de métier" enregistreraient, elles, une croissance organique de 6,5%. Malgré cette hausse, le chiffre d'affaires de la société resterait, au global, stable, dans les prévisions de Deutsche Bank.

En raison de l’inflation de ses coûts évalués à 3,5% par Deutsche Bank, les résultats de la société se retrouveraient sous pression en 2023, et le bénéfice par action reculerait ainsi de 15% sur un an.

"Nous pensons qu'Eurofins a été une bonne opportunité d'investissement pendant la majeure partie de son histoire, mais une combinaison de facteurs fait qu'elle est maintenant confrontée à une période difficile", souligne la banque allemande.

Des résultats annuels fin février

Outre Deutsche Bank, Jefferies a également abaissé son conseil, passant de "conserver" à "sous-performance", l’équivalent de "vendre" chez le bureau d’études, tout en réduisant son objectif de cours à 58 euros contre 70 euros auparavant.

La banque d’investissement redoute elle aussi que l’activité de diagnostic en France pèse tant sur l’activité que sur la rentabilité du groupe cette année. Jefferies retient un impact négatif compris entre 3% et 4% pour le bénéfice par action d’Eurofins.

L’établissement souligne également que les perspectives dans les tests pharmaceutiques et alimentaires s’avèrent "mitigés" à court terme.

Eurofins aura l’occasion de faire le point sur ses perspectives annuelles le 22 février, lors de la publication de ses résultats annuels.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse