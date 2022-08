Eurofins scient. : Barclays abaisse sa cible à 100 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mercredi avoir abaissé son objectif de cours sur le titre Eurofins Scientific, qu'il ramène de 105 à 100 euros suite à la sous-performance boursière ayant suivi la parution des résultats semestriels du groupe.



Dans une note de recherche, le bureau d'études - qui maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le géant de la bio-analyse - dit être arrivé à la conclusion que les inquiétudes entourant ses marges bénéficiaires sur le court terme et le long terme sont 'exagérées'.



'Nous nous attendons à ce que la croissance organique s'accélère durant la seconde partie de l'année et pensons que le dossier d'investissement demeure séduisant au niveau des fondamentaux', conclut-il.



