Eurofins scient. : Parmi les pires performances annuelles du CAC40

(CercleFinance.com) - En chute de plus de 37% depuis le 1er janvier, Eurofins Scientific devrait avoir essuyé l'une des pires performances parmi les composantes du CAC40 en 2022, sous-performant largement un indice-phare parisien en baisse à ce stade d'un peu moins de 9%.



L'action du prestataire de services de bio-analyse a souffert du contre-coups du passage au second plan de la crise sanitaire, en grande partie éclipsée par d'autres sujets de préoccupations majeurs, tels que la guerre en Ukraine.



Eurofins Scientific avait en effet été l'un des grands gagnants de la pandémie de Covid-19, grâce à la forte demande pour ses tests de diagnostic : de 50 euros à fin 2019, le titre a grimpé pour culminer autour de 125 euros en septembre 2021.



En octobre dernier, Eurofins a indiqué prévoir une mise à jour de ses objectifs pour 2023 et 2024 lors de la publication de ses résultats 2022, espérant d'ici là plus de clarté quant à la guerre en Ukraine, aux problèmes d'approvisionnement ou encore à l'inflation.



