Eurofins scient. : Oddo remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 115 à 129 euros, percevant pour le groupe de services de bio-analyse 'du potentiel de progression sur le plan fondamental, même hors Covid'.



Selon le bureau d'études, Eurofins est entrée au CAC 40 en septembre, 'certes aidé par un boost du Covid, mais surtout grâce à des fondamentaux Core Business sains, des marges et une génération de cash de qualité et un bilan désormais solide'.



Dans des scénarios de reprise du Covid sur 2022 et 2023, il estime que 'l'impact théorique sur la valorisation serait limité, jusqu'à 133 euros, mais le momentum et la concentration de flux en cas de reprise du Covid pourraient probablement porter le cours au-delà'.



