Eurofins scient. : Le réseau de centres de dépistage se développe

(CercleFinance.com) - Eurofins a annoncé jeudi avoir rapidement développé son réseau de centres de dépistage du Covid-19 cet été afin de permettre les déplacements internationaux en cette période de congés.



Le spécialiste de la bio-analyse dit désormais compter près d'un millier de centres au sein des principales zones de transit et de villégiature d'une vingtaine de pays européens.



Eurofins - qui revendiquait un réseau de près 500 centres de dépistage au mois de juillet - explique ainsi avoir réussi à doubler ses capacités en l'espace de quelques semaines.



Ces structures ont été implantées dans une quarantaine d'aéroports, mais aussi dans des gares et plusieurs ports de croisière de premier plan tels que Southampton, Athènes ou Barcelone.



Le groupe précise avoir également installé des centres de test au bord de plusieurs autoroutes particulièrement fréquentées l'été, notamment au Royaume-Uni et en Allemagne.



