Eurofins scient. : Lancement du kit 'PFAS exposure' aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Eurofins annonce que sa filiale empowerDX vient de lancer PFAS Exposure aux Etats-Unis, un dispositif présenté comme le premier auto-test permettant de déterminer les niveaux de substances alkyliques perfluorées et polyfluorées (les PFAS) dans le sang.



Les PFAS sont connus comme des produits chimiques éternels (forever chemicals) en raison de leur résistance à la dégradation dans l'environnement et le corps humain.



Les Centers for Disease Control and Prevention aux Etats-Unis (CDC) rapportent que l'exposition à ces produits chimiques peut entraîner cancers, maladies thyroïdiennes, suppression immunitaire, l'hypercholestérolémie, maladies respiratoires et encore diminution de la fertilité.



Selon un rapport du National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), des PFAS sont présents dans le sang de 97% des Américains, rapporte Eurofins.



Le kit proposé par la société est le premier du genre est fonctionne avec une simple piqûre au doigt pour l'auto-collecte de l'échantillon avant envoi au laboratoire.





