Eurofins scient. : Lancement d'un nouveau kit GSD NovaType

(CercleFinance.com) - Eurofins Technologies, filiale d'Eurofins Scientific, annonce le lancement de son GSD NovaType II, son kit RT-PCR amélioré pour l'identification des mutations associées aux variants du SRAS-CoV-2, virus responsable de la Covid-19.



Ce nouveau kit peut désormais détecter les mutations N501Y et E484K communes à la plupart des variants préoccupants et la mutation K417N (spécifique au B.1.351 identifié pour la première fois en Afrique du Sud), avec une sensibilité élevée.



'Le kit GSD NovaType II donne des résultats en moins de deux heures. Il est donc bien adapté au dépistage en temps opportun et au soulagement des capacités de séquençage pour les études épidémiologiques', souligne-t-il.



