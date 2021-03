Eurofins scient. : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé lundi avoir relevé son objectif de cours sur Eurofins Scientific de 82 à 92 euros, mettant en évidence un actif à la qualité 'unique'.



Dans une note de recherche, le broker américain - qui affiche une recommandation d'achat sur le spécialiste français du diagnostic - estime que les tests de détection du Covid devraient demeurer un moteur de la croissance des résultats cette année.



A plus long terme, Jefferies considère que des marchés comme les tests vendus aux particuliers, tout comme les tests liés au retour sur le lieu de travail, aux événements et aux voyages pourraient finir par constituer des relais en vue d'une croissance plus pérenne.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.