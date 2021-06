Eurofins scient. : De nouveaux plus hauts en Bourse, rachat de DDC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific signe l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120 ce lundi matin suite à l'annonce du rachat de DDC, un spécialiste américain des tests ADN, une opération saluée par les analystes.



Vers 10h30, le titre du spécialiste français de la bio-analyse gagne plus de 0,7%, alors que le SBF 120 cède 0,5%.



La valeur a touché en début de matinée un nouveau plus haut historique au-delà de 96,9 euros et affiche désormais un gain de plus de 40% depuis le 1er janvier.



Sur cette base, sa capitalisation boursière ressort à quelque 18,5 milliards d'euros.



Eurofins Scientific a annoncé ce matin avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de DNA Diagnostics Center (DDC) pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



DDC propose toute une gamme de services de tests ADN allant de la paternité à la fertilité, en passant par l'ascendance, le profilage génétique et les examens médico-légaux.



'Eurofins estime que les tests génétiques à destination des particuliers, dans une optique de mode de vie personnalisé et de sensibilisation à la santé, constituent une opportunité de croissance significative', explique le groupe dans un communiqué.



'A travers cette acquisition, Eurofins renforce son expertise sur le dépistage génétique au service des consommateurs', commentent pour leur part les analystes d'Invest Securities.



DDC s'attend à générer un chiffre d'affaires de plus de 55 millions de dollars cette année.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.