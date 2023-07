Eurofins scient. : Chute d'un tiers du BPA au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific publie pour son premier semestre 2023 un profit net ajusté en baisse de 34% à 261 millions d'euros, soit 1,36 euro par action, ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 23% à 640 millions, soit une marge en repli de 4,4 points à 19,9%.



Le prestataire de services de bio-analyse a vu ses revenus se contracter de 5,9% à 3,21 milliards d'euros, une croissance de ses activités coeur (+7% en organique) n'ayant pas suffi à compenser la chute des revenus liés aux tests et réactifs de la Covid-19.



Par ailleurs, Eurofins a ajusté ses objectifs pour 2023, visant désormais un EBITDA ajusté entre 1,32 et 1,37 milliard d'euros (et non plus entre 1,35 et 1,4 milliard) ainsi que des revenus entre 6,45 et 6,55 milliards (et non plus entre 6,6 et 6,7 milliards).



