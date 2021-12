Eurofins scient. : Acquisition de G Lab au Japon

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition auprès du groupe Transgenic de G Lab, une société japonaise de biologie moléculaire, en vue de renforcer sa présence sur le marché asiatique.



Le géant français de la bio-analyse, déjà numéro un au Japon pour ce qui concerne les tests environnementaux et le dépistage prénatal, explique que l'opération va lui permettre de se renforcer dans les essais génétiques spécialisés et avancés.



Le rachat de G Lab, qui emploie plus de 70 personnes et génère un chiffre d'affaires annuel de 13 millions d'euros, doit notamment lui permettre d'améliorer ses capacités en matière de dépistage du Covid-19.



Les modalités financières de la transaction n'ont pas été communiquées.



