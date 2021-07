Eurobio scientific : La baisse des ventes de tests PCR pénalise Eurobio en Bourse

(BFM Bourse) - Malgré un bond de 54% de ses revenus sur un an, le titre Eurobio Scientific lâche du lest ce mardi alors que les facturations liées aux tests PCR ont diminué de 36% au deuxième trimestre par rapport aux trois premiers mois de l'année.

Stars des marchés l'an dernier, les valeurs dites "Covid" sont depuis largement délaissées. Déjà sonnée le 12 juillet dernier (-12,4%) au lendemain l'annonce, par Emmanuel Macron, du déremboursement des tests PCR "de confort" à l'automne, le titre Eurobio Scientific recule de 5,6% mardi à 17h après une publication semestrielle solide, mais en-deçà de la seconde moitié de l'année 2020.

Entre janvier et juin, le spécialiste tricolore du diagnostic in vitro de spécialités a engrangé 95,7 millions d'euros de revenus, soit une hausse de 51% sur un an mais un recul de 24% par rapport au record du second semestre 2020 (126,3 millions). Dans le détail, les ventes hors Covid ont crû de 31%, à 40,9 millions d’euros, quand celles liées au diagnostic du virus ont progressé de 77% à 54,8 millions d'euros, contre 86 millions d'euros au second semestre, un retrait qu'Eurobio justifie par "l’effet croisé d’un tassement anticipé des prix et d’une évolution de la distribution en faveur des réseaux de pharmacies", auprès desquelles le groupe concède être "peu présent".

"Sans surprise, l'activité Covid contribue toujours fortement au chiffre d'affaires du groupe" soulignent les analystes de Midcap Partners, qui pointent un nombre de tests en hausse de 55% par rapport au deuxième semestre 2020". Les revenus liés au Covid ressortent néanmoins en baisse, en raison des éléments mentionnés par le groupe, auquel s'ajoute "le poids pris par les tests antigéniques (plus de 40% des tests réalisés aujourd'hui)" notent les analystes.

Si l'activité traditionnelle est également en nette progression, Midcap Partners l'explique "notamment par la visibilité accrue dont bénéficie le groupe, et bien évidemment par le doublement du parc de machines (la majorité d'entre elles sont universelles et accueillent à la fois les kits de réactifs Covid mais aussi l’ensemble des kits maladies infectieuses, en particulier les tests propriétaires du groupe, NDLR) constaté sur l'année 2020". "Les synergies mises en œuvre avec les sociétés récemment acquises (TECOmedical et Pathway Diagnostic) portent également leurs fruits avec des ventes représentant 7,5 millions d'euros" ajoutent-ils.

Pour l'avenir, Eurobio indique disposer de moyens financiers très importants (plus de 80 millions d'euros de trésorerie brute) "pour continuer à déployer sa stratégie, axée principalement sur l’accroissement de la part des produits propriétaires. Cela passe par le financement de développements internes ou par des acquisitions ciblées".

