Eurobio scientific : Vers l'acquisition de GenDx pour 135 ME

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce avoir signé aujourd'hui un accord en vue d'acquérir 100% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise Genome Diagnostics BV (GenDx) pour un montant de 135 millions d'euros.



Cette acquisition permettra à Eurobio Scientific de compléter son portefeuille commercial avec une gamme de produits 100% propriétaires parmi les plus performantes dans le domaine du diagnostic HLA (antigènes des leucocytes humains) afin d'évaluer la comptabilité entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d'organes et de moelle.



Elle lui permettra également de renforcer son empreinte géographique, principalement en Europe et aux USA.



'La forte complémentarité entre nos deux sociétés doit permettre d'accroitre l'avance de notre Groupe à la fois technologiquement, géographiquement et commercialement', résume Denis Fortier, Directeur général délégué et co-CEO d'Eurobio Scientific.





