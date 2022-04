Eurobio scientific : Marquage CE pour le kit de test Covid

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientificannonce ce jour le marquage CE de son nouveau test propriétaireEBX048, Eurobioplex SARS-CoV-2 Fast-SVT, développé spécifiquement pour le dépistage de routine du COVID-19 et l'identification des variants actuels.



Ce kit permet d'identifier la présence du virus SARS-CoV-2 et de détecter différentes mutations du variant Omicron ou Delta en un seul test.



Ce nouveau test, conçu et développé par la R&D d'Eurobio Scientific, est produit en interne, dans les locaux de la société aux Ulis - France.



