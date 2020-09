Eurobio scientific : Marquage CE d'un test

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce ce mardi le marquage CE de son nouveau test propriétaire EBX 042 FluCoSyn, développé pour identifier avec un seul prélèvement les virus responsables des principaux syndromes grippaux.



'Il permet de rechercher la présence du coronavirus SARS CoV-2, des virus de la grippe A et B, et du Virus Respiratoire Syncytial (VRS)', indique le groupe.



