Eurobio scientific : Le marché salue l'acquisition en Italie

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific bondit mardi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la poursuite de son développement à l'international avec le rachat de DID en Italie, troisième marché européen du diagnostic.



Vers 10h00, le titre du spécialiste du diagnostic in vitro de spécialités progresse de plus de 6% et signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien.



Dans un communiqué, le groupe parisien indique avoir conclu un accord en vue d'acquérir 100% du capital de Diagnostic International Distribution SPA (DID), société spécialisée dans la distribution de tests de diagnostic in vitro sur tout le territoire italien.



DID commercialise actuellement des produits spécifiques du groupe Eurobio Scientific en distribuant la gamme des tests PCR EurobioPlex pour les maladies infectieuses.



En 2022, DID a réalisé un chiffre d'affaires de 26,8 millions d'euros.



L'acquisition payée en numéraire - pour un montant qui n'a pas été dévoilé - devrait être finalisée dans un délai d'environ 45 jours.



Avec une population d'environ 60 millions d'habitants, l'Italie représente le troisième marché européen du diagnostic in vitro, après l'Allemagne et la France, avec un volume d'environ 1,9 milliards d'euros par an réalisés auprès des laboratoires hospitaliers et privés.



