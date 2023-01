Eurobio scientific : Chiffre d'affaires 2022 en repli de 17%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific a annoncé hier soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 152,5 millions d'euros au cours de l'exercice 2022, une performance en baisse de 17% par rapport à 2021.



Le spécialiste du diagnostic médical in vitro et des sciences de la vie précise que son coeur d'activité - qui exclut les métiers liés au Covid - a signé une croissance de 15% l'an dernier, sous l'effet des acquisitions de BMD (Belgique) et GenDx (Pays-Bas).



A périmètre constant, la croissance du coeur de métier ressort à 5%.



Le chiffre d'affaires de l'activité Covid accuse, pour sa part, un repli annuel de 42% à 59,1 millions d'euros dû à la forte baisse des prix et des volumes de tests.



L'activité Covid ne représente plus que 39% du chiffre d'affaires, contre 56% en 2021.



Avec une trésorerie supérieure à 85 millions d'euros à fin 2022, pour une dette financière nette de moins de 30 millions, Eurobio Scientific dit bénéficier d'une structure financière lui permettant de poursuivre ses investissements et saisir d'éventuelles opportunités d'acquisition.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities saluent un déclin du chiffre d'affaires 2022 'plus mesuré grâce aux acquisitions', rappelant que les revenus de Biosynex ont chuté en comparaison de 49% l'an dernier, dont une baisse de 60% pour les activités liées au Covid.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Eurobio Scientific grimpait de plus de 6% suite à la parution de ces chiffres.



