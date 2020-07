Eurobio scientific : Acquisition de TECOmedical

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurobio Scientific annonce l'acquisition de TECOmedical, société mère d'un groupe spécialisé dans le développement et la distribution de tests de diagnostic in vitro en Europe, présent en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Benelux.



'Avec l'avantage d'une relation commerciale déjà ancienne entre les deux groupes, cette acquisition permet d'accroître la proximité avec les plus grands marchés européens de produits de diagnostic et de recherche', explique Eurobio Scientific.



Basée à Sissach, en Suisse, TECOmedical a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,2 millions d'euros en 2019. Son acquisition, dont les conditions financières ne sont pas communiquées, a été payée en numéraire.



