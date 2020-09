Eurobio scientific : Ce nouveau test PCR d'Eurobio qui diagnostique à la fois le coronavirus et la grippe

(BFM Bourse) - Le spécialiste français du diagnostic in vitro se dirige vers une 6e séance consécutive de hausse après avoir obtenu le marquage CE pour un deuxième test propriétaire PCR qui permet de rechercher la présence du Covid dans l'organisme, mais également des virus de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS). Le titre revient à un plus haut depuis fin avril dernier.

Retour à meilleure fortune pour le titre Eurobio Scientific, qui avait beaucoup fait parler de lui lorsque son cours avait quadruplé entre le début de l'année et la mi-avril. Le spécialiste du diagnostic in vitro avait en parallèle vu son volume d'activité bondir (le chiffre d'affaires a progressé de 111% à plus de 60 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année) avec les tests et équipements liés à la pandémie de Covid-19 qu'il commercialise.

Avec un gain de 4,92% à 12,8 euros mercredi vers 10h10, le titre du groupe basé aux Ulis dans l'Essonne revient à un sommet depuis fin avril dernier, à la faveur de ce qui serait une sixième hausse consécutive. Après avoir lâché plus de 60% de sa valeur entre son sommet historique touché le 14 avril (à 18,6 euros) et son creux de début juin (à 7,4 euros), probablement sur fond de prises de bénéfices, l'action Eurobio semble donc bel et bien repartir de l'avant.

Obtention du marquage CE pour un nouveau test propriétaire

"Le test propriétaire EBX 042 FluCoSyn permet la détection simultanée dans un seul test et dans une même réaction, des principaux pathogènes responsables de syndromes grippaux. Il s’agit d’un kit multiplex avec 5 cibles : 2 gènes (R et N) pour le coronavirus SARS CoV-2, une cible commune pour les virus grippes A et B, une cible pour le virus VRS et une cible pour le contrôle intégré à chaque test, permettant de valider le bon fonctionnement de la réaction" précise Eurobio. Ce test de PCR est en outre directement utilisable sur tout instrument ouvert, y compris les systèmes portatifs, et "permet la détection des pathogènes en 1h15".

"Distinguer les patients atteints de Covid de ceux atteints d'une grippe classique"

Le directeur général du spécialiste du diagnostic in vitro Denis Fortier se félicite de la mobilisation de son équipe "dans un temps record" qui permet à Eurobio de "proposer avant la saison hivernale des kits multiplexés permettant un diagnostic différentiel des principaux virus donnant les mêmes syndromes cliniques". "Forts de l’expérience développée avec EBX 041 Coronavirus SARS CoV-2 (le premier test propriétaire PCR développé par Eurobio, NDLR), nos équipes de production et de logistique sont également prêtes pour répondre à la demande de nos clients" conclut le dirigeant.

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EUROBIO SCIENTIFIC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok