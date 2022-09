Euroapi : Marge de core EBITDA améliorée au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Euroapi publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net de 16,7 millions d'euros et une marge de core EBITDA retraitée améliorée de 1,3 point à 14,5%, des volumes accrus permettant une meilleure absorption des coûts de structure et un meilleur mix produits.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 10,1% à 483,8 millions d'euros, porté par la contribution positive de l'activité API Solutions (+6,5%) et la solide performance de l'activité CDMO (+22,2%) liée à la forte dynamique des grosses molécules.



Euroapi confirme ses prévisions d'un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros et d'une marge de core EBITDA supérieure ou égale à 14% pour l'année 2022, et actualise celle de ratio d'investissements à environ 14% du chiffre d'affaires (contre environ 12%).



