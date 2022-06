Euroapi : L'EPIC Bpifrance dépasse les 10%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'EPIC Bpifrance a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 juin, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote d'Euroapi et détenir 12,00% du capital et des droits de vote de cette ex-filiale de principes actifs pharmaceutiques de Sanofi.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Euroapi hors marché, dans le cadre de la réalisation de l'engagement de l'EPIC Bpifrance, agissant pour le compte de l'Etat français, d'acquérir auprès de Sanofi des actions représentant 12% du capital au 6 mai.



Le déclarant n'envisage pas d'acquérir des actions Euroapi au cours des six prochains mois, ni d'accroitre sa représentation au conseil d'administration de la société après les nominations au conseil d'administration intervenues le 17 juin.



