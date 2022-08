Euro ressources : Hausse du bénéfice net au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Euro Ressources, société détentrice de redevances minières, publie un bénéfice net de 8,1 millions d'euros (0,130 euro par action) pour le semestre clos le 30 juin 2022, contre 4,5 millions d'euros (0,072 euro par action) sur la période correspondante un an auparavant.



Elle a comptabilisé des produits de 10,3 millions d'euros (hors gains de change) au premier semestre 2022, en hausse par rapport aux 5,7 millions de la même période en 2021, produits qui provenaient exclusivement de la redevance de la mine Rosebel.



Cette hausse d'une année sur l'autre est principalement attribuable à l'augmentation de la production d'or à 74.723 onces, à la dépréciation de l'euro et à un cours moyen de l'or plus élevé de 1.874 dollars américains.



