Eurazeo : Cession intégrale du CIFA à Aubervilliers

(CercleFinance.com) - Eurazeo Patrimoine annonce la cession intégrale du CIFA à un fonds géré par Mata Capital. Il s'agit de la première cession d'actifs pour Eurazeo Patrimoine.



Le CIFA est l'un des premiers centres européens d'activités de commerce de gros situé à Aubervilliers réunissant plus de 280 locataires sur une surface de 40 000 m2.



En 2015, Eurazeo Patrimoine avait acquis 78% du CIFA auprès de son fondateur qui avait conservé 22% du capital.



Les produits de cession relatifs à cette opération représentent, pour les fonds propres d'Eurazeo, 57 millions d'euros soit un multiple de 2,2x son investissement initial et un Taux de Rendement Interne (TRI) d'environ 18%.



