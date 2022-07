Eurazeo : Cession de sa participation dans Reden Solar

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la réalisation de la cession de l'intégralité de sa participation dans Reden Solar à un consortium mené par Macquarie Asset Management, comprenant British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et MEAG.



Cette cession a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,5 milliards d'euros. Elle a généré pour Eurazeo un produit de cession de 633 millions d'euros, soit un multiple cash-on-cash de 4,4 et un taux de rendement interne (TRI) de l'ordre de 42%.



' Actionnaire depuis 2010, Eurazeo a été avec son partenaire InfraVia à l'origine en 2017 du recentrage de l'entreprise sur les énergies solaires photovoltaïques, anticipant le fort développement de ce marché ' indique la direction.



Reden Solar a aujourd'hui une capacité opérationnelle de plus de 750MW et un pipeline de développement significatif.



