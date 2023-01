Esker : Plongeon avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Esker plonge de près de 9% sur fond d'une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver', et ce malgré un objectif de cours remonté de 155 à 175 euros, le broker soulignant que le titre se traite déjà à plus de 50 fois le BPA attendu pour 2023.



Si après des chiffres 2022 solides, il dégrade sa position en l'absence de nouveau catalyseur, Stifel pense que le titre dispose encore d'un potentiel de doublement dans les trois à cinq prochaines années, pointant un 'ratio croissance / qualité exceptionnel'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel