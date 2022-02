Esker : Partenariat avec Corpay aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Esker annonce un partenariat stratégique avec Corpay, principal émetteur de carte MasterCard pour le marché américain avec un réseau de plus de 850.000 fournisseurs, pour proposer une offre de paiements aux entreprises nord-américaines.



Ce partenariat avec Corpay permet à Esker d'enrichir son offre Esker Pay en proposant à l'ensemble de ses clients nord-américains une solution innovante pour automatiser le règlement de leurs factures fournisseurs.



Plusieurs solutions Corpay sont disponibles via Esker Pay : paiements automatiques, cartes commerciales et virtuelles (Cartes logées, P-Card, V-Card), gestion des paiements transfrontaliers, ainsi que les cartes de voyage et gestion de frais professionnels.



