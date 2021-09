Esker : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Esker avec un objectif de cours relevé de 280 à 345 euros, dans le sillage d'estimations de BPA rehaussées de 5% en moyenne sur 2021/22 après 'un excellent premier semestre à tous les niveaux'.



'Le momentum reste donc favorable dans un contexte porteur pour Esker, ce qui justifie d'un rating structurellement positif, en dépit de l'excellent parcours depuis le début de l'année (+65%) et de multiples élevés', estime l'analyste.



Le bureau d'études ajoute que la décote du titre du groupe de dématérialisation de documents vis-à-vis des pairs Cloud reste par ailleurs élevée, injustifiée selon lui, et qu'elle reflète une hausse généralisée des multiples sectoriels.



