Esker : Oddo réitère sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo réitère sa recommandation Surperformance sur Esker et son objectif de cours de 185E.



L'analyste souligne des résultats pour le premier semestre au-dessus de ses attentes. ' Après un chiffre d'affaires déjà publié de 76.3 ME (+19% dont +13% org), l'EBIT courant ressort à 13.1 ME, en progression de 42% '. La marge opérationnelle s'affiche ainsi à 16.9% et est en amélioration de 300 pb y/y, ' un niveau record pour Esker ', note Oddo.



' Esker révise logiquement en hausse sa marge cible 2022 en visant désormais le haut de fourchette 13%-15% (vs 12%-15%). En revanche, compte tenu d'un environnement plus incertain, le groupe s'attend désormais à une croissance organique comprise entre 12% et 14% sur 2022 ', ajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.