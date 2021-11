Esker : Nouvelle solution pour la suite Order-to-Cash

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Esker annonce le lancement de sa solution d'automatisation des réclamations et déductions, faisant partie intégrante de sa suite Order-to-Cas, et qui permet de traiter rapidement les réclamations et maitriser le suivi des paiements partiels.



'Grâce à la capture de données pilotée par l'Intelligence Artificielle (IA) et aux capacités de workflow électronique, Esker élimine les problèmes inhérents au traitement manuel des réclamations', explique la société.



La solution gère à la fois les réclamations des clients liées aux produits (ruptures de stock, produits endommagés, etc.) et les déductions financières des clients (factures commerciales et promotionnelles, frais de pénalité, contributions marketing, etc.).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.