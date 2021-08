Esker : Des solutions maintenant disponibles sur SAP Store

(CercleFinance.com) - Esker a annoncé aujourd'hui que ses solutions Accounts Payable Automation et Order Management Automation étaient désormais disponibles sur SAP Store, une marketplace numérique dédiée aux offres SAP et aux solutions complémentaires de ses partenaires.



La disponibilité des solutions d'Esker sur SAP Store vient renforcer le partenariat qu'Esker entretient avec SAP depuis plus de 15 ans.



