Esker : Croissance de 8% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Esker affiche un chiffre d'affaires de 27,1 millions d'euros au titre du troisième trimestre, en croissance de 10% à taux de change constants et de 7% en publié. Pour les neuf premiers mois de 2020, la croissance s'établit ainsi à 8%, à 81,4 millions.



La société de solutions de dématérialisation a enregistré sur ce trimestre de nombreuses signatures. La valeur cumulée des nouveaux contrats signés sur les neuf premiers mois de 2020 progresse ainsi de 11% pour atteindre 21,3 millions d'euros.



Malgré les incertitudes sanitaires et économiques, Esker estime à ce jour être en mesure de maintenir une croissance organique proche de 9% en 2020. Dans cette hypothèse, la rentabilité serait alors proche de celle enregistrée en 2019.



