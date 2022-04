Esker : Croissance de 18% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Esker affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 en croissance de 18% à 36,5 millions d'euros (+14% à taux de change constant). En dépit de l'accumulation des incertitudes, il réalise ainsi à nouveau le meilleur trimestre de son histoire.



Malgré une légère érosion des volumes traités au tout début de l'année en raison du pic épidémique, le chiffre d'affaires SaaS (+19% à taux de change constant) porte la croissance du groupe, grâce aux nombreux contrats clients signés au cours de 2021.



Compte tenu de la performance du premier trimestre et malgré les incertitudes économiques, Esker maintient sa prévision de croissance organique pour 2022 de 15% à 16%. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir entre 12 et 15%.



