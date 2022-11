Esker : Berenberg réduit sa cible, mais reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur Esker tout en ramenant son objectif de cours de 200 à 180 euros, ce qui fait encore apparaître un potentiel haussier de 27%.



Dans une note de recherche, l'analyste fait remarquer que le spécialiste de la dématérialisation des documents bénéficie de tendances favorables, avec un marché attendu en croissance annuelle de 10% sur les cinq prochaines années.



Au-delà du processus de numérisation qui gagne les entreprises, Berenberg souligne que l'activité du groupe est également soutenue par des facteurs réglementaires favorisant la facturation électronique.



L'intermédiaire évoque par ailleurs un modèle d'entreprise 'résistant' et 'auto-financé', s'attendant ainsi à ce qu'Esker continue d'allouer 11% de son chiffre d'affaires à ses investissements.



Au vu de la situation de trésorerie de la société, Berenberg juge par ailleurs qu'Esker pourrait consacrer quelque 80 millions d'euros à des acquisitions en vue d'améliorer sa compétitivité et de gagner des parts de marché dans de nouvelles régions.



Aux niveaux actuels, l'action Esker affiche une décote de 55% par rapport à son plus proche comparable, l'américain Coupa, conclut-il dans sa note.



