Esi group : Va accompagner la transformation digitale de SEA

(CercleFinance.com) - ESI Group annonce une association avec SEAT afin de mener la transformation digitale globale de SEAT grâce à l'utilisation de technologies de pointe en matière de simulation.



L'équipementier espagnol pose ainsi de nouveaux jalons dans la démarche de transformation digitale au sein de son groupe en réunissant toutes les activités de conception et d'ingénierie des futurs véhicules SEAT dans un seul et même prototype virtuel de la voiture.



'Les logiciels et l'expertise d'ESI en matière de simulation numérique et de science des matériaux nous apportent la liberté dont nous avons besoin pour réduire les émissions et les rebuts liés aux anciens prototypes physiques et aux véhicules de test tout en obtenant la note 5 étoiles EuroNCAP', indique Xavier Castillo, responsable CAE du développement fonctionnel SEA/EK13 chez SEAT.



