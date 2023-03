Esi group : Titre en hausse, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ESI Group gagne plus de 1,5% à Paris, alors que Invest Securities a relevé ce matin son opinion sur le titre passant de'vente' à 'neutre', tout en portant l'objectif de cours de 60 à 72 euros.



L'analyste indique en effet que la publication des résultats 2022 s'est révélée 'rassurante', en particulier le message sur les guidances 2023 et T1 23.



Par conséquent, Invest Securities estime que l'accélération promise de la croissance devrait bien se matérialiser en 2023, quand bien même elle s'avère plus lente qu'initialement prévu (cf décalage d'un an des objectifs MT en septembre dernier) et qu'elle s'appliquera sur un périmètre sensiblement réduit (cession de CFD, arrêt des activités en Russie...).



Le broker indique que ses attentes sont 'en ligne' avec les objectifs actualisés en septembre. Il précise en revanche que 'la valorisation actuelle est trop en avance de phase par rapport aux réalisations'.



