Esi group : Publication en phase selon Invest Securities

(CercleFinance.com) - Dans notre étude sectorielle du 14 avril, Invest Securities a relevé son opinion à Achat (contre Neutre), estimant que le profil résistant d'ESI Group n'était pas correctement valorisé et que les craintes liées aux difficultés de ses clients Auto (59% du CA) et Aéro (12%) était surestimées.



' Cette publication T1, en phase avec nos attentes, traduit selon nous les vertus du modèle d'ESI Group avec 67% de CA récurrent qui compense la faiblesse des services faiblement margés et de la conquête commerciale à l'arrêt ' indique le bureau d'analyses.



' Avec 40% du CA annuel réalisé à l'issue du T1, des produits constatés d'avance résistants qui alimenteront le CA des 3 autres trimestres et le renouvellement du contrat triennal avec VW, nous estimons que la thèse d'investissement est confortée ' rajoute Invest Securities.



Les analystes confirment leur conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 36E.



