Esi group : Présente ses objectifs à long terme

(CercleFinance.com) - ESI Group annoncera aujourd'hui lors de sa conférence investisseurs ses objectifs à long terme, ses orientations stratégiques, notamment plusieurs cessions, et la révision en conséquence de ses objectifs à court terme. Le Groupe annonce également la mise en place d'un programme de rachat d'actions.



Le plan de croissance du chiffre d'affaires pour 2022 a été réduit de 2 % proforma et à taux de change courant pour refléter la conversion plus rapide des licences perpétuelles vers des souscriptions et une diminution plus rapide des services non essentiels. Le plan de rentabilité a été réduit de seulement 1 point.



ESI Group continue de viser une croissance élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires et un EBIT ajusté de 20 % d'ici 2024/2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel