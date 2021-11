Esi group : Présente sa nouvelle équipe de direction

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ESI Group présente aujourd'hui sa nouvelle équipe de direction, composée de professionnels expérimentés issus de l'organisation actuelle, et annonce la nomination d'Ajit Gokhale au poste de Executive Vice-président Engineering.



Ajit Gokhale dirigera l'organisation de l'ingénierie logicielle d'ESI pour transformer ses logiciels en solutions complètes avec chainage, telles que définies et priorisées par l'équipe des solutions industrielles, afin de servir les principaux segments industriels et clients.



'Ensemble, nous sommes pleinement déterminés à faire passer notre entreprise au niveau supérieur et à la transformer en l'un des principaux partenaires logiciels de l'industrie', indique Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.



La nouvelle équipe de direction est désormais composée de :

Yannick Charron : Vice-president Human Resources

Ajit Gokhale : Executive Vice-president Engineering

Francis Griffiths : Executive Vice-president Sales

Dominique Lefebvre : Senior Vice-president Product Development Planning

Emmanuel Leroy : Executive Vice-president Product, Innovation & Industry Solutions

Corinne Romefort-Régnier : Senior Vice-president General Secretary & Governance

Mike Salari : Corporate Chief Operating Officer Revenue Generation

Olfa Zorgati : Executive Vice-president, CFO & Operations



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.