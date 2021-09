Esi group : Nomme un vice-président exécutif des ventes

(CercleFinance.com) - ESI Group annonce ce soir la nomination de Francis Griffiths au poste de Vice-Président exécutif des ventes du groupe, à compter du 1er octobre 2021.



Né il y a 57 ans, Francis Griffiths dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine du test et de la mesure, de la simulation et de l'automatisation industrielle dans divers secteurs.



Francis Griffiths sera chargé de diriger et de superviser les activités mondiales des vendeurs du groupe et de définir la stratégie de vente d'ESI.





